Tarihi belediye binası kütüphane oluyor

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, ilçedeki vatandaşlara kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, gençleri ve çocukları okumaya teşvik etmek, araştırma yapabilecekleri ve ders çalışabilecekleri, boş vakitlerini değerlendirebilecekleri bir alan oluşturmak amacıyla, ilçede kütüphane açıyor.



'Kütüphane konusu bizim için çok önemli, Eyüpsultan'da dört bölgemizde de büyük kütüphaneler yapacağız' diyen Başkan Köken, belediyenin ek hizmet binası olarak kullanılan tarihi Sarı Konak'ı kütüphaneye dönüştürüyor. Girişte yer alacak olan kitap kafesi, 10 bin kitaplık kütüphane ve araştırma merkezi, ders çalışma alanları, ferah kitap okuma ve toplantı salonları, 140 kişilik oturma kapasitesi ile 181 metre karelik alana sahip olacak olan kütüphane vatandaşlara sakin ve huzurlu bir ortamda kitap okuyup araştırma yapabilecekleri bir ortam sunacak.

Eyüpsultan'da yaşayan herkes için 7 gün 24 saat açık 'Yaşayan Kütüphane' projesi kapsamında kurulacak olan kütüphaneler, özellikle gençler, ev hanımları ve çocuklar daha sonra da bilgiye erişim ihtiyacı olan herkes için tam bir yaşam alanı olacak. Yaşayan Kütüphaneler zengin kitap koleksiyonu, güncel elektronik kaynaklar, seçkin süreli yayınlar, nezih çalışma alanları, ferah okuma salonları ile anaokulundan üniversiteye, ev hanımından öğretmene Eyüpsultan'da yaşayan her kullanıcıya hitap edecek.