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Tarihi sikkeleri satamadan suçüstü yakalandı

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 11.1.2021 ABONE OL
Tarihi sikkeleri satamadan suçüstü yakalandı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da elinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürmeye çalışan A.Ş. suçüstü yakaladı. Operasyonu İstanbul Jandarma Komutanlığı Ekipleri düzenledi. A.Ş.'nin kaçırmaya çalıştığı çantadan çıkan poşetlerde ve iş yerinde yapılan aramalarda 479 adet bronz, kurşun ve bakır sikke ele geçirildi. İncelenmek üzere İstanbul Arkeoloji Müzesi'ne teslim edilen 479 sikkeden 470'inin bronz Yunan, Roma ve Bizans Dönemi'ne ait sikkeler oldukları, bir sikkenin kurşun Bizans Dönemi Mühür Baskısı olduğu, altı sikkenin bakır Osmanlı sikkesi olduğu, iki sikkenin ise son altı Osmanlı Padişahı dönemine ait bakır sikkeler olduğu saptandı.
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Tarihi sikkeleri satamadan suçüstü yakalandı
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