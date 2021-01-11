Topraksız tarım Şanlıurfa’da hızla yaygınlaşıyor

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde serada yetiştirilen salkım domatesler ve patlıcanlar iç piyasayla birlikte dış ülkelere ihraç ediliyor.

Güneydoğu Anadolu Projesi'nin (GAP) merkezi konumundaki tarım kenti Şanlıurfa'da yapılan seracılık bölge üreticisinin yüzünü güldürdü. Seralarda başta salkım domates olmak üzere, patlıcan ve biber yetiştirilirken, bölgedeki kadın işçiler için gelir kapısı oldu.

Eyyübiye Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa İzgi, ve ekibi hafta içi ve hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında üreticilerin yanında olamaya devam ediyor.

Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında Eyyübiye İlçesine bağlı Bakırtaş mahallesi sera üreticilerinden Mehmet Demır'in topraklı seradaki patlıcan ekili alan ve topraksız serada domates ekili alanlarla ilgili incelemelerde bulundular.

Seracılık hakkında bilgi veren Eyyübiye Tarım ve Orman İlçe Müdürü İsa İzgi, "Özellikle topraksız tarım serasından bitkilerin topraktan aldığı besinler, sıvılaştırılmış organik gübrelerle karşılanıyor. Bitkilere kimyasal ilaç verilmiyor. Bu özellikleriyle iyi tarım uygulamalarına uygun, sağlıklı ve besin değeri yüksek ürünler elde ediliyor. Geleneksel tarım yöntemiyle bir dönüm alandan bir yılda ortalama 12 ton domates elde edilirken bu rakam topraksız tarım serasında 40 tonu aşıyor. ABD, Hollanda, Almanya gibi ülkelerde oldukça yaygın olan sistemin Şanlıurfa genelinde yaygınlaştırılarak tarımsal üretimin artması, kent tarımının gelişmesi, üretimle birlikte ihracatın da artırılması amaçlanıyor. İlerleyen süreçte çiftçilerimize yönelik eğitimlerin verilmesi, topraksız tarım seralarının Şanlıurfa genelinde yaygınlaştırılması hedeflenmektedir." dedi.