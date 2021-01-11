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'da bir araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

’un ilçesi Cumhuriyet mahallesinde akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında araç içerisinde sıkışan sürücü S.A isimli kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

ÖZGÜR ÖZDEMİR ÖZGÜR ÖZDEMİR
Giriş Tarihi: 11.1.2021 22:28 Son Güncelleme: 11.1.2021 22:29 ABONE OL
Trabzon'da bir araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı

Şarampole yuvarlanan 34 NA 7256 plakalı araçta bulunan S.A ve T.A kazada yaralandı.

Yaralılardan S.A araçta sıkışarak mahsur kaldı. Kazayı çevredeki vatandaşların polise ve İtfaiye'ye bildirmesi üzeine bölgeye kısa sürede gelen Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Hayrat İtfaiye Grup Amirliği personellerinin yaptığı müdahale sonucu araç sürücüsü S.A sıkıştığı yerden kurtarılarak 112 acil ambulans ekiplerine teslim edildi.

Hastaneye kaldırılan 2 yaralının durumlarının iyi olduğu bildirildi.Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

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Trabzon'da bir araç çay tarlasına yuvarlandı: 2 yaralı
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