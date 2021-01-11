Ünlü iş adamı dolandırıcıların kurbanı oldu! Yatırım şirketinin parasını da çalmışlar

İş adamı Mehmet Kamil Demirel telefon dolandırıcılarının kurbanı oldu. Olay 30 Ekim günü meydana geldi.

İş adamı Mehmet Kamil Demirel kendisini 8 kez arayan numarayı müsait olmadığı için açmadı. Ancak daha sonra kendisini arayan numaraya dönüş yapan iş adamı kendi cep telefonu hattının kullanıma kapandığını öğrendi. Müşteri hizmetlerini arayarak telefonunun aramalara kapandığını söyleyen iş adamı, bir kaç dakika önce kimlik bilgileri ve güvenlik soruları cevaplanarak talep üzerine hattının kapandığını öğrendi.

209 BİN LİRALIK ALIŞVERİŞ YAPTILAR



Mehmet Kamil Demirel bu sırada internet üzerinden bir alışveriş yapmış ancak telefonuna kredi kartı bilgilerini onaylayan şifre gelmemişti. Dolandırıcılar tarafından banka bilgilerinin ele geçirildiğini farkeden iş adamı bankayla irtibata geçtiğinde hesabından önce 100 bin lira daha sonra da 109 bin liralık alışveriş yapıldığını öğrendi.

E-TİCARET SİTESİ ÜZERİNDEN ALTIN ALARAK DOLANDIRMIŞLAR



Yaşadığı şok ile birlikte banka hesaplarını bloke ettiren iş adamı İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına başvurarak dolandırıcılar hakkında suç duyurusunda bulundu. Savcılık iş adamının şikayetinin ardından yürüttüğü soruşturma kapsamında dolandırıcıların kredi kartından iki parça halinde bir e-ticaret sitesinden altın satın aldıklarını tespit etti.

DOLANDIRICILAR HER YERDE ARANIYOR



Soruşturma kapsamında dolandırıcıların önce iş adamının telefon hattını iptal ettirdiği ardından da bankanın şubesine sahte kimlikle başvurarak kendi telefon hatlarını tanımlattıkları belirlendi. Kimliklerini tespit edilmeye çalışılan şüphelilerin yakalanması için savcılık tarafından yürütülen soruşturma devam ediyor.