Üsküdar Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kira almayacağını açıkladı

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediyeler çeşitli tedbirler aldı. Üsküdar Belediyesi bu tedbirlere kira ve ecrimisil almama kararını da ekledi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından konuyla alakalı olarak şunları söyledi: "Meclis kararı aldık; Kovid-19 tedbirleri ile faaliyetleri kısıtlanan belediye kiracılarımızdan, kısıtlılık hali süresince kira almayacağız. Aynı kapsamda, Üsküdar'da ticari faaliyetleri kısıtlanan tüm işyerlerinden de Ecrimisil almayacağız. Her zaman milletimizin yanındayız!"