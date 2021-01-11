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Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kira almayacağını açıkladı

Belediyesi Başkanı , Kovid-19 tedbirleri ile faaliyetleri kısıtlanan belediye kiracılarından kısıtlılık hali süresince kira almayacaklarını ve işyerlerinden de ecrimisil alınmayacağını duyurdu

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 23:43 ABONE OL
Üsküdar Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kira almayacağını açıkladı

Türkiye'de Kovid-19 tedbirleri kapsamında belediyeler çeşitli tedbirler aldı. Üsküdar Belediyesi bu tedbirlere kira ve ecrimisil almama kararını da ekledi. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sosyal medya hesabından konuyla alakalı olarak şunları söyledi: "Meclis kararı aldık; Kovid-19 tedbirleri ile faaliyetleri kısıtlanan belediye kiracılarımızdan, kısıtlılık hali süresince kira almayacağız. Aynı kapsamda, Üsküdar'da ticari faaliyetleri kısıtlanan tüm işyerlerinden de Ecrimisil almayacağız. Her zaman milletimizin yanındayız!"

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Üsküdar Belediyesi, Kovid-19 tedbirleri kapsamında kira almayacağını açıkladı
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