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Sibirya’ya döndü

kar yağışının ardından Sibirya soğuklarının etkisi altına girerken, ’nin en soğuk ilçelerinden olan ’ın Çaldıran ve Muradiye ilçesi resmen buz kesti.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 12:39 ABONE OL
Van Sibirya’ya döndü

Hava sıcaklığının Çaldıran'da sıfırın altında 15, Muradiye ilçesinde ise sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesiyle baraj ve akarsular buz buttu. Özellikle Muradiye ilçesindeki Sarımehmet Baraj Gölü ve ilçede geçen akarsular ile Çaldıran ilçesindeki Kaz Gölü etkisini gösteren soğuk hava dolayısıyla buz tuttu.

VAN RESMEN DONDU

Türkiye'de şu ana kadar en düşük sıcaklığın 9 Ocak 1990 tarihinde sıfırın altında 46.4 derece olarak ölçüldüğü Çaldıran, bu yıl da çetin soğuklarla mücadele ediyor. İlçede etkili olan soğuk hava dalgası nedeniyle yaşam durma noktasına geldi. İlçede akarsu ve göllerin yanı sıra soğuk hava nedeniyle ağaçlar ve çatılar da buz kesti.



Soğuk havanın önümüzdeki günlerde de etkisini sürdüreceği bildirildi.

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Van Sibirya’ya döndü
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