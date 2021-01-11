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’da bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’un çağrısı üzerine ’daki tüm okullarda öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak haftaya başladı.

MERAL YILDIZ MERAL YILDIZ
Giriş Tarihi: 11.1.2021 13:27 ABONE OL
Van’da bayrak töreni

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un çağrısı üzerine Van'daki tüm okullarda öğretmenler okullarının bahçesinde, öğrenciler ise evlerinde İstiklal Marşı'nı okuyarak haftaya başladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un bayrak töreni çağrısının ardından Van'da tüm okullarda İstiklal Marşı okundu. Törene aileler ve öğrenciler bulundukları yerlerden katılırken, öğretmenler ise okullarında hep bir ağızdan İstiklal Marşı'nı okudu.

TÜM OKULLARDA BAYRAK TÖRENİ YAPILDI

Yeni haftaya başlarken Türkiye'nin dört bir yanında olduğu gibi Van'da da tüm okulların bahçesinde bayrak töreni yapıldı.

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Van’da bayrak töreni
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