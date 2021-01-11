Vergi müfettişinden akılalmaz 'otel' intikamı! 4 yıl hapsi isteniyor...

Konaklamak için gittiği otelde tartışma yaşayan vergi müfettişi intikamını almak için otel sahipleri adına sahte vergi borcu düzenleyip ceza kestirdi. Haliç Küçük Ölçekli Mükellefler Grup Başkanlığında vergi müfettişi olarak çalışan Murat K., geçtiğimiz yıl Manisa'da bulunan lüks bir otele tatil yapmak için gitti. Resepsiyona girdiğinde otel ücreti için görevliyle aralarında tartışma yaşanan vergi müfettişi polis imdat hattını arayarak yardım istedi. İddiaya göre müfettiş konuklama yaptıktan sonra ücretini ödemek istiyordu fakat otel giriş yapılır yapılmaz ücreti tahsil etmek istiyordu. Polis merkezinde durumla ilgili ifade veren müfettişe tüketici hakem heyetini başvurması gerektiği söylendi.

USULSÜZ SORGULAMA YAPIP BİLGİ TOPLAMIŞ

Bunun üzerine müfettiş konaklama yapmadan otelden ayrıldı. Genç müfettiş İstanbul'a döndüğünde çalıştığı vergi dairesinin imkanlarını kullanarak otel bilgilerini usulsüz olarak defalarca kez sorguladı. Otelin vergi borcu olduğunu belirterek elde ettiği evrakları Muğla Vergi Dairesine ihbar yoluyla gönderen müfettiş otele cezai işlem yaptırılmasını talep etti.