Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmış ve kullanıcılarının bilgilerini Facebook ve diğer şirket grupları ile paylaşacağını duyurmuştu. Bunun için kullanıcılarının önüne bir sözleşme koyan WhatsApp'ın bu kararının ardından milyonlarca kullanıcı, farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu noktada sözleşmeyi yanlışlıkla onaylayan kullanıcılar, iptal etme işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal etme nasıl yapılır? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?

WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL ETME

WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul eden milyonlarca kullanıcı, verdikleri onayı kaldırmak istiyor. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi?

İşte detaylar;