Dünya genelinde milyarlarca kullanıcısı olan WhatsApp geçtiğimiz günlerde skandal bir karara imza atmış ve kullanıcılarının bilgilerini Facebook ve diğer şirket grupları ile paylaşacağını duyurmuştu. Bunun için kullanıcılarının önüne bir sözleşme koyan WhatsApp'ın bu kararının ardından milyonlarca kullanıcı, farklı mesajlaşma uygulamalarına yöneldi. Bu noktada sözleşmeyi yanlışlıkla onaylayan kullanıcılar, iptal etme işleminin nasıl yapılacağını merak ediyor. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal etme nasıl yapılır? WhatsApp sözleşmesi nasıl iptal edilir?
WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul eden milyonlarca kullanıcı, verdikleri onayı kaldırmak istiyor. Peki, WhatsApp sözleşmesi iptal edilebilir mi?
İşte detaylar;
WHATSAPP SÖZLEŞMESİ İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?
Whatsapp yeni kullanıcı sözleşmesi gündemde geniş yer tutuyor. Sözleşmeyi kabul etmek istemeyen birçok kullanıcı WhatsApp uygulamasını sildi. Sözleşmeyi kabul eden bazı kullanıcılar ise onaylarını geri almak istiyorlar. WhatsApp sözleşmesi iptali için maalesef herhangi bir düğme yok. Tek yol hesabı silip, uygulamayı yeniden yüklemek. İşte Whatsapp sözleşmesini iptal etmenin yolu...
WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
*Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.
*Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.
*Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.
Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.
Fakat Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan veriler de silinecektir.
ŞARTLARI KABUL ETMEYEN KULLANAMAYACAK
Facebook'un azalan kullanım oranı ve popüleritesini, WhatsApp başta olmak üzere diğer grup şirketlerin kullanıcılarından sağladığı verileri pazarlayarak aşmaya çalışan sosyal medya devi, bu durumu şu cümlelerle açıkladı: