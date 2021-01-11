WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim, ne yapmam lazım? WhatsApp sözleşmesini kabul edenler nasıl iptal edecek?

Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında bulunmuyor.

WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

*Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.

*Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.

*Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.

Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.

Fakat Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan veriler de silinecektir.