WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim, ne yapmam lazım? WhatsApp sözleşmesini kabul edenler nasıl iptal edecek?

Dünya genelinde 2 milyardan fazla kullanıcısı olan WhatsApp'ın geçtiğimiz gün aldığı skandal karar, sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Kullanıcıların bilgilerini Facebook ve diğer şirketlerle paylaşacağını açıklayan WhatsApp'ın sözleşmesini yanlışlıkla kabul eden vatandaşlar, 'WhatsApp sözleşmesini yanlışlıkla kabul ettim, ne yapmam lazım?' sorusuna yanıt arıyor. Peki, WhatsApp sözleşmesini kabul edenler nasıl iptal edecek? İşte detaylar;
Milyonlarca kullanıcının yanlışlıkla kabul ettiği WhatsApp sözleşmesinin iptaline ilişkin detaylar;
Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak. Sözleşme kabulü, iptali vb. bir durumla ilgili henüz aktif bir buton WhatsApp uygulamasında bulunmuyor.
WHATSAPP ONAYI GERİ ALMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?
*Whatsapp'tan ayarlar kısmına girin.
*Ayarlar kısmındaki hesap seçeneğine tıklayın.
*Hesap seçeneğinden "hesabımı sil" kısmına tıklayarak numaranızı girerek Whatsapp hesabınızı silip yeniden yüklemeniz gerekiyor.
Uygulamayı yeniden indirdiğinizde sözleşme birkaç gün içinde yeniden karşınıza çıkıyor fakat bunu "şimdi değil" kısmına tıklayarak 8 Şubat'a kadar ertelemeniz mümkün.
Fakat Whatsapp hesabınızı sildiğinizde gönderilen ve gelen fotoğraflar, yazışmalar ve depolanan veriler de silinecektir.
WHATSAPP GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ NEDİR?
Kullanım koşullarını değiştiren WhatsApp, kullanıcıların verilerinin doğrudan Facebook ile paylaşılmasını istiyor. Bu koşulları kabul eden kullanıcılar uygulamayı kullanmaya devam ederken, kabul etmeyenler ise WhatsApp hesaplarına erişim sağlayamayacak.