Yerli sosyal medya uygulaması Yaay sosyal medya platformlarındaki pek çok özelliği tek bir uygulamada bir araya getiriyor. Geçen sene Eylül ayında açılan platformda kullanıcılar, ilgi alanlarına göre seçtikleri kategorileri takip edebiliyor. Türkiye'nin yerli sosyal medya platformunu yeni kullanmaya başlayacak olan vatandaşlar ise detaylı bilgileri araştırıyor. Peki Yaay kimin, ücretli mi? Yerli sosyal medya uygulaması Yaay nedir ve nasıl kullanılır?

YAAY KİMİN, ÜCRETLİ Mİ?

Son günlerin öne çıkan uygulaması Yaay, Türkiye merkezli bir sosyal medya platformudur. Türk Telekom çatısı altındaki TT Ventures tarafından 2 Eylül 2020'de açılmıştır. Twitter'a benzerliği ile dikkat çeken Yaay uygulaması ile ilgili detaylar şöyle;