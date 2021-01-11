Yaralı şahine çiftçi şefkati

Kayseri'nin Develi İlçesi Sindelhöyük Mahallesi'nde çiftçilik yapan Gülbeyaz Öztürk, ilçeden mahallesine dönerken yolda yaralı kızıl şahin buldu. Kanadından ateşli silahla vurulan şahini evine götüren Gülbeyaz Öztürk, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü'nü arayarak durumu bildirdi. Bu sırada yaralı şahini besleyen Gülbeyaz Öztürk; "İlçeden gelirken şahini yolda yaralı halde buldum. Ölü gibi yatıyordu yolda. Daha sonra nefes aldığını fark edince alıp eve getirdim. Şahin açlıktan bitkin düşmüş. Karnının doyurduktan sonra kendine geldi. Bu hayvanlar çok kıymetli. Avcılar neden bu hayvanları hedef alıyor anlamış değilim. Eti yenmeyen bir kuşu sırf hobi olsun diye vurmak insafsızlıktır" diye konuştu.

Çiftçi Gülbeyaz Öztürk, daha sonra ihbarı üzerine evine gelen Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine yaralı kızıl şahini tedavi edilmesi için teslim etti.