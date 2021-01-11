Yerli aşıda faz-2 ay sonunda başlıyor

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'ni ziyaret eden Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, yerli aşı çalışmasında gelinen son durum hakkında bilgiler verdi.

FAZ-2 ÇALIŞMALARI AY SONUNDA BAŞLIYOR

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ERUCOV-VAC aşısının 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-1 denemelerinin başarıyla sonuçlandığını belirten ERÜ rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış; " Faz-2 çalışmalarına bu sonu itibariyle başlamayı düşünüyoruz. Şubat başında dahi başlasak faz-2 çalışması 45-50 gün gibi bir sürede bitecek ve ardından faz-3 çalışmasına geçilecek. Her şey yolunda giderse aşımızın Nisan ayında acil kullanımla hem faz-3'ü hem geniş kullanımı olur diye ümit ediyoruz" dedi.

SÜREÇ PROSEDÜRE UYGUN İŞLİYOR

Aşı çalışmalarının prosedüre uygun olarak işlediğini ifade eden ERÜ Rektörü prof. Dr. Mustafa Çalış; " ERUCOV-VAC aşımızı geliştiren Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ile ekibi şuanda Koçak Farma firmasında çalışmalarını sürdürüyorlar. Biz aşının kaliteli olmasını istiyoruz ve yolumuza çok dikkatli devam ediyoruz. Bize bu süreçte Koçak Farma firması da destek veriyor. Gönüllüler üzerinde uyguladığımız aşıların dolumu koçak Farma'da yapılıyor. Faz-2 çalışmalarını 200 gönüllü üzerinde yapacağız. Ama şuanda 400 gönüllümüz bekliyor. Gönüllülerimizin sağlık taramaları devam ediyor. Koçak Farma'da dolum işlemleri yapılıyor aynı zamanda güvenlik testleri de yapılıyor. Dozlamaya da inşallah en kısa süre içinde geçmeyi düşünüyoruz. Şu an, şu tarihte demek de doğru olmaz." diye konuştu.

FAZ-2 45-50 GÜNDE BİTER

Faz-2 çalışmalarının 45-50 günlük bir sürede biteceğini ifade eden ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ocak ayının sonu dozlama çalışmalarına başlamayı ümit ettiklerini söyledi. Faz-3 çalışmasının daha geniş tabanlı bir çalışma olduğunu ve o sürecinde Sağlık Bakanlığı tarafından yürütüleceğini belirten Rektör Mustafa Çalış; "İnşallah her şey yolunda giderse bizim aşımızın da nisan ayında acil kullanımla hem faz-3'ü hem geniş kullanımı olur diye ümit ediyoruz. Sağlık Bakanımızın ve Cumhurbaşkanımızın dediği gibi biz de nisan ayında olur diye ümit ediyoruz. Niye bir tane aşımız olsun ki 4-5 tane olsun. Kim önde giderse gitsin biz elimizden geleni yapıyoruz, şu an en önde giden biziz. Biz diğer ülkelere de gönderelim istiyoruz, niye ABD'den, Çin'den, Almanya'dan aşı alalım, onlar bizden alsın. Bunun için de kaliteli bir aşımızın olması lazım, bu yüzden çok dikkatliyiz" diye konuştu.

400 GÖNÜLLÜ BAŞVURDU

Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı adayı için gönüllü adayların kayıtları tamamlandı. Yerli aşının Faz-2 çalışması için Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 400 gönüllü başvuruda bulundu. Yapılan Faz-1 çalışmasıyla güvenlik aşamasından başarıyla geçen yerli aşı, Faz-2 çalışmasında etkinlik testlerinden geçecek. Gönüllülere 2 ayrı doz şeklinde uygulanacak olan aşının Faz-2 çalışmalarının tamamlanmasının ardından Faz-3 çalışmaları ise 3 bin kişi üzerinde yapılacak. Aşının daha fazla etkinliğinin test edileceği Faz-2 çalışmasında aşının uygulandığı gönüllüler ise hastanede yatırılmayarak evlerine gönderilecek.