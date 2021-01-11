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Yeşilay şubesinden ’a kan bağı

Dünyanın ve Ülkemizin zor günlerde geçtirdiği bugünlerde insan sağlığı için üzerine düşeni yapan Yeşilay Şubesi üye ve gönüllüleri ile Şanlıurfa Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundular.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 11.1.2021 16:28 ABONE OL
Yeşilay Şanlıurfa şubesinden Kızılay’a kan bağı

Dünyanın ve Ülkemizin zor günlerde geçtirdiği bugünlerde insan sağlığı için üzerine düşeni yapan Yeşilay Şanlıurfa Şubesi üye ve gönüllüleri ile Şanlıurfa Kızılay Kan Merkezi'nde kan bağışında bulundular.

Yeşilay Şube Başkanı Muharrem Çelik, "Özellikle koronavirüs sürecinde insan sağlığının önemi ve hastaların kana olan ihtiyacını gidermek amacıyla Kızılay'a kan bağışında bulunma kararını aldık. Gençlik komisyonumuz tarafından organize edilen kan bağışına üyelerimiz yoğun ilgi gösterdi. İnsana olan sevgimiz, vatana olan bağlılığımız göstergesi olan bu davranış oldukça önemsiyoruz. Bu manada kan bağışına organize eden Gençlik Komisyon Başkanımız Abdurrezzak Çiftçi ye ve Ekibine kan bağışında bulunan üye ve gönüllülerimize teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

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Yeşilay Şanlıurfa şubesinden Kızılay’a kan bağı
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