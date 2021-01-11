Yüksekovalı Kayakçılar madalyalarla döndüler

A Grubu etap yarışları Erzurum GSİM Kandilli Kayaklı Koşu Tesislerinde yapıldı. Nefes kesen yarışlara sahne olan etap müsabakalarına birçok ilden sporcular katıldı. Kandilli Kayaklı Koşu parkurunun zorlu pistlerinde 349 sporcu etap şampiyonu olabilmek için ter döktü. Minikler, yıldızlar, gençler ve büyükler kategorisinde gerçekleştirilen etap yarışlarında ilk gün klasik, ikinci gün ise serbest stil yarışları yapıldı.

Nefes kesen yarışlarda sporcular dereceye girebilmek için kıyasıya yarışırken, Yüksekovalı sporculardan büyük başarılar kayıt altına alındı. 5 birincilik, 11 ikincilik, 5 üçüncülük, 4 dördüncülük ile Dereceye giren Yüksekovalı Kayakçılar toplamda 25 madalya ile tüm iller sıralamasında en çok madalya toplayan il olarak ilçeye döndüler.

Kayakçılarla gurur duyduklarını belirten, Kayak Antrenörü Şefik Yaşar, "Güzel başarılar elde ederek döndük. Hedeflerimiz hep daha yüksek inşallah daha güzel başarılara imza atacağız. Bizi bu yolda destekleyen ve yalnız bırakmayan ilçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sayın Osman Doğramacı'ya Gençlik Spor İl Müdürlüğü'ne Gençlik Spor İlçe Müdürlüğü'ne ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.