Zeynep ve Yusuf’u çok seviyoruz

İÇİŞLERİ Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü 2020 yılında dünyaya gelen bebeklere konulan isimlerle ilgili verileri açıkladı. Buna göre; 2020 yılında Türkiye'de 559.753 erkek, 531.390 kız bebek dünyaya geldi. Ebeveynlerin erkek bebeklere geleneksel isim verme eğiliminin kız bebeklerden daha yüksek olması dikkat çekti. 11 bin 179 bebeğe Zeynep, 7 bin 540 bebeğe Yusuf ismi konuldu. Ayrıca 2020 yılında erkek çocuklarına Ömer Asaf, Kerem, Alparslan, Mustafa, Hamza, Ali Asaf, kız çocuklarına ise; Asel, Azra, Eylül, Nehir, Eslem, Asya en fazla tercih edilen diğer isimler oldu.