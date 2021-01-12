Zeynep Güngör cinayetiyle ilgili son dakika gelişmesi... Sevgilisi her şeyi itiraf etti

İstanbul'un Çatalca ilçesinde, M.B. isimli bir kadın, kardeşi Zeynep Güngör'ün (34) kaybolduğuna dair 18 Eylül 2019 tarihinde Esenyurt Polis Merkezi Amirliği'ne bir ihbarda bulunarak genç kadının sevgilisinden şüphelendiğini ifade etti.



KİMSESİZLER MEZARLIĞINA GÖMÜLDÜ



M.B.'nin polise yaptığı ihbarın ardından 24 Eylül 2019 günü Çatalca'da ormanlık bir alanda kadın cesedi bulundu. Jandarmanın cesetten aldığı parmak izi örneğinin, kimlik tespitinin yapılamamasının ardından söz konusu ceset kimsesizler mezarlığına gömüldü. Elde edilen otopsi raporuna göre cesedin göğsünden bıçaklanarak öldürüldüğü öğrenildi.



Olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği, ekipleri çalışma başlattı. Polis, cesetten alınan parmak izi örneğinin, emniyet arşivlerinde bulunan ve Zeynep Güngör'e ait olduğu belirtilen bir parmak iziyle eşleştiğini tespit etti.



3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI



Kimlik tespitinin yapılmasının ardından olayın şüphelilerini yakalamak için çalışma başlatan polis ekipleri, Güngör'ün Beylikdüzü'ndeki evinin olduğu bölgede bulunan kamera kayıtlarını incelemeye aldı. Elde edilen görüntülerde olayın gerçekleştiği tarihlerde, bir aracın olay yerine doğru gittiği tespit edildi. Polis, Plaka Tespit Sistemi'nden (PTS) sorgulaması gerçekleştirilen aracın Ecevit B.'ye ait olduğu ortaya çıktı. Ecevit B.'nin cinayeti işlendikten hemen sonra Hatay'a kaçtığını tespit eden polis, şüphelileri yakalamak için eş zamanlı bir operasyon düzenledi. Ecevit B. Hatay'da, Güngör'ün ağabeyi İ.D. Gaziantep'te, ablası M.D. ise İstanbul'da yakalanarak gözaltına alındı.



YANLIŞLIKLA ÖLDÜRDÜM DEDİ



Gözaltına alınan şüphelilerden Ecevit B.'nin emniyetteki ilk ifadesinde "Konuşmak için Çatalca'da bir ormanlık alana gittik. İlişkimizi bitirmek istediğimi söyleyince kendine zarar vermeye başladı. Ben de onu durdurmaya çalışınca bıçak kalbine saplandı" dediği ileri sürüldü. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Çatalca Adliyesi'ne sevk edildi.