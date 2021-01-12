138 aranan kişi koronaya takıldı

Koronavirüs salgınının yayılmasının önlenmesi amacıyla, alınan tedbir ve ihlallere uyulması için, günlük olarak gerçekleştirilen denetimler devam ediyor.

Kocaeli'nde haftanın ilk günü gerçekleştirilen Koronavirüs uygulamasında, bin 183 iş yeri denetlenirken, 14 bin 799 kişiye kimlik kontrolü yapıldı. Yapılan denetimlerde; karantina ihlali yapan 1,maske takma kuralına ihlal eden 83,yasaklanan yerlerde sigara içme yasağına uymayan 44,sokağa çıkma yasağını ihlal eden 74 kişi ile koronavirüs tedbirlerine uymayan 2 işyeri olmak üzere toplam 204 idari para cezası uygulandı. Ayrıca çeşitli suçlardan aranan 138 kişi yakalandı.