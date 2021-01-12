336 şiddet mağdurunun koruyucu kahramanları: Mavi Melekler

İzmir'de Aliağa İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görev yapan ve kadın polislerden oluşan "Mavi Melekler" ekibi 30'u erkek, 306'sı kadın olmak üzere şiddet mağduru 336 kişiyi koruyor. Aile içi şiddet mağdurlarını evlerinde ziyaret ederek sorunlarını dinleyen Lütfiye Aysel (26), Melek Onmuş (28) ile Sıddıka Eken (27) KADES ihbarlarına da lüks Mini Cooper marka polis aracıyla gidiyorlar. Mavi Melekler'i görenler polis olduklarına inanmayarak 'Hangi film ya da dizinin sahnesi çekiliyor?' diye soruyor.Kadın Acil İhbar Sistemi (KADES) ile gelen ihbarları takip eden ekip, Aliağa sokaklarında kimlik kontrolü ve GBT (Genel Bilgi Tarama) sorgusu da yapıyor. Kadın polisler karantina tedbirleri kapsamında evlerinde bulunması gereken kişileri adreslerine giderek kontrol de ediyor. Kadının detaycı yapısıyla polislikte daha titiz çalıştığını vurgulayan Aliağa İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Balıkçıoğlu, "Mavi Melekler en gözde ekiplerimizden. Çok başarılılar. Koruma kararı olan 336 kişiyi onlara emanet ettik. Asayişin yanı sıra koronavirüs vaka sayılarının yüzde 90 düşmesine de büyük katkı sağladılar. Koronavirüs şüphesiyle evlerinde karantinada bulunan kişilerin adreslerine gidip tek tek kontrol ediyorlar" dedi.1.5 yıllık polis memuru Lütfiye Aysel, "İşimi severek yapıyorum. Şiddet mağduru kadınlarla görüşmeye gittiğimizde karşılarında kadın polisi görünce daha mutlu oluyorlar. Bizi adeta kendi kızları, kardeşleri gibi görüyorlar" dedi. 28 yaşındaki 4 yıllık polis memuru Melek Onmuş, "Bazen bizim gerçek polis olduğumuza inanmıyorlar. Yanımıza gelip 'Hangi film ya da dizinin sahnesi çekiliyor?' diye soruyorlar" diye konuştu. 27 yaşındaki 1.5 yıllık polis memuru Sıddıka Eken, "Mesleğimi severek yapıyorum. Gelen ihbarlara gidiyoruz. Asayiş ekibi olarak da görev yapıyoruz " diye konuştu.