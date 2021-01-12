Alt yapısı tamamlanan sokaklar yenileniyor

Şanlıurfa Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'ın talimatıyla çalışmalarını hızlandıran ekipler, Fen İşler Müdürlüğü ekipleri, bazı kurumların alt yapısını tamamladığı cadde ve sokaklarda beton yenileme çalışmasına devam ediyor.

Fen İşleri Müdürü Abdulkadir Canalır, alt yapısı tamamlanan sokaklarda çalışma yürütüldüğünü söyledi.

İlçe genelinde yoğun bir çalışma başlattıklarını ifade eden Canalır, "Her zaman için önceliğimiz aciliyet arz eden alanlar oldu. Bizde bu kapsamda alt yapısı tamamlanan sokaklarda vatandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına başladık. Ekiplerimiz çalışmalara aralıksız devam edecek." dedi.

Mahalle sakinleri yürütülen çalışmalar nedeniyle Belediye Başkanı Ayşe Çakmak'a teşekkür etti.