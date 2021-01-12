Anamur’da tablet bağışı

Anamur Ticaret ve Sanayi Odası, ihtiyaç sahibi öğrencilerin uzaktan eğitime erişebilmeleri için 55 tablet bağışında bulundu.

Törende konuşan Anamur Ticaret ve Sanayi Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun, sosyal projelere öncülük ettiğini belirterek, geçmiş yıllarda köy okullarının fiziki koşullarının iyileştirilmesine ve eğitime verdiği destek için teşekkür etti.

Torunoğlu; hediye ettikleri tabletlerle uzaktan eğitim için gerekli ekipmanı bulunmayan öğrencilerin dezavantajlarının giderilmesine ve bu yöndeki ihtiyaçlarının karşılanmasına Türkiye Odalar Borsalar Birliğimizin öncülüğünde katkıda bulunmak istediklerini söyledi.

Amaçlarının tableti olmadığından derslerini takip edemeyen, arkadaşlarından geri kalan öğrencilere destek olmak olduğunu aktaran ANTSO Yönetim Kurulu Başkanı Ferudun Torunoğlu, "Yeni nesillerin bilgiye daha kolay ulaşmasını sağlayacak, onların eğitimlerine katkıda bulunacak. Temennimiz pandeminin bir an önce sona ermesi ve yüz yüze eğitimin en kısa sürede başlamasıdır." dedi.

Kaymakam Mehmet Nuri Başaran ise, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından tablet bilgisayar ihtiyacı olan öğrencilere tablet bilgisayar dağıtımı devam ettiğini belirterek; Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine eğitime desteklerinden dolayı teşekkür etti.

Garnizon Komutanı Taner Tükel, eğitimin önemine dikkat çekerek, pandemi nedeniyle uzaktan eğitim alan, ilçedeki ihtiyaç sahibi öğrencilerin bir kısmına verilecek olan tabletlerin, onların geleceğine ışık tutacağını belirterek, Torunoğlu'nun şahsında emeği geçenlere teşekkür etti.

Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ise, Belediye olarak ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet desteğinde bulunduklarını belirterek; "Kişisel olarak da Sivil Toplum Kuruluşlarımızda da destek alarak ihtiyaç sahibi öğrencilere tablet hediye ettik. Ancak bunu alenileştirmeden yaptık. Ticaret Odası olarak sizlere de çocuklarımız adına teşekkür ederim." diye konuştu.

Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal da, öğrencilerin eğitimine katkıda bulunmanın önemine vurgu yaparak, yardımlaşma ve dayanışmanın her alanda önemli olduğunu belirtti.

Anamur Ticaret Odası Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz yaptığı konuşmada TOBB'un bir çok sosyal projeye destek verdiğini ya da paydaşlarından olduğunu ifade ederek, "Kendi imkanlarıyla tablet, bilgisayar ve benzeri ihtiyaçlarını karşılayamayan öğrenciler bulunduğuna işaret ederek, "Bu öğrencilerimizin elinden tutmamız gerekiyor. Bu çerçevede gerek Türkiye Odalar Birliği Başkanlığımız gerekse Sanayi ve Ticaret Odası Başkanı Ferudun Torunoğlu'na anlamlı katkısı teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Kaymakam Mehmet Nuri Başaran, Garnizon Komutanı Taner Tükel, Belediye Başkanı Hidayet Kılınç ve Cumhuriyet Başsavcısı Seyfettin Ünal, ANTSO Meclis Başkanı Mehmet Yılmaz ve Meclis Üyelerinin katılımı ile Milli Eğitim Müdür vekili Alp Aslan'la protokol imzalandı.

Odanın bağışladığı tabletler, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından belirlenen ihtiyaç sahibi öğrencilere dağılması için Eğitim Bilişim Ağı (EBA) uyumlu 55 tabletin, 15'i Bozyazı ilçesinde 40'ı ise Anamur'da verilecek.