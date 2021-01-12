Aniden yola fırlayan atlar kazaya neden oldu: 3 yaralı

Çanakkale'nin Ezine İlçesine bağlı Gökçebayır Köyü Geyikli yolu üzerinde sabah 07:30 sıralarında meydana gelen kaza da Geyikli istikametine giden Yılmaz Taşkıran yönetimindeki 17 SJ 689 plakalı araç ve Halil Kararsız yönetimindeki 17 ND 560 plakalı araçl aniden yola çıkan üç başıboş ata çarptı.

Kazada atın çarpması sonucu otomobilde sıkışan Halil Kararsız Ezine Belediyesi Arama Kurtarma timlerinin müdahalesi ile araçtan güçlükle çıkartıldı. Kazada yaralanan Halil Kararsız, Ayşegül Kararsız, Yılmaz Taşkıran ve Yusuf Taşkıran olay yerine gelen 112 Acil Acil Sağlık ekiplerince Ezine Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.