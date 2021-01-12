Ardahanlı sporcular The Guardian'a manşet oldu

Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti olan Çıldır Gölünde, Ardahan İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde çalıştırılan Buz Pateni Short Track Koşu takımı sporcuları, Ulusal Televizyon haberlerinde ve Uluslararası basında yer aldı, yapılan buz pateni faaliyeti İngiltere'nin ünlü The Guardian gazetesinde de yer aldı.

Buz Pateni Short Track sporcuların Türkiye'nin doğal pisti Çıldır Gölünde ki yarışmalara hazırlık çalışmaları nın ulusal ve uluslararası basında yer alaması sporcu gençlere büyük moral verdiğini söyleyen Ardahan Gençlik Hizmetleri ve spor İl Müdürü Bülent Akar, "Dünyanın 8. Harikası olarak dillendirilen doğa harikası güzellikler taşıyan Çıldır Gölü, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük doğal buz pisti niteliğinde. Çıldır Gölü bir görsel güzelliğe sahip, bir tablo gibidir, mavi buzların üstünde çemberler çizerek çalışan gençlerimiz bir ilki başardı. Gençlerimizin Türkiye Buz Patenti yarışlarına hazırlanması ve antrenman hazırlıklarının Çıldır gölü üzerinde olması ve bu hazırlık çalışmalarının dünya basınında yer bulması Çıldır Gölü'nün gelecekte önemli bir turizm merkezi olacağını gösteriyor" dedi.