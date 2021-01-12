Babanın 35 günlük evlat hasreti bitti

Konya Çumra'da Akile Doğan, 4'üncü evliliğini çiftçi E.D. ile yaptı. Genç kadın, 4 Aralık'ta bu evlilikten olan 2.5 yaşındaki oğlu A.D'yle birlikte kayıplara karıştı. E.D. çocuğu için kayıp müracaatında bulundu. Akile Doğan, kendisine ulaşan polislere, evden kendi isteğiyle uzaklaştığını ve yerinin bilinmesini istemediğini söyledi.Genç kadın, geçtiğimiz hafta eşine mesaj atarak, 'Ben bakamıyorum, çocuk sürekli seni soruyor, gel çocuğu al' dedi. Bunun üzerine hemen şehir merkezine gelen E.D., çocuğunu alacağı noktada beklemeye başladı. Akile Doğan, kısa süre sonra daha önceki evliliğinden olan genç kızıyla birlikte buluşma noktasına geldi. Çocuğu genç kızla babasına gönderen Doğan, olup biteni uzaktan izledi.35 gün sonra çocuğuna kavuşan E.D. gözyaşlarını tutamadı. Çocuğuna sarılan E.D., "Oğlumun kokusunu, her şeyini özlemişim. Bir daha hiç ayrılmayacağız. Velayet ve boşanma davamızı da açtık" dedi.