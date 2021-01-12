Başiskele’den çevreye ve ekonomiye büyük katkı

Başiskele'de gelecek nesillere daha temiz ve yaşanabilir bir doğa bırakmayı hedefleyen Başiskele Belediyesi sıfır atık seferberliğine ve geri dönüşüme büyük önem veriyor. Çevreye ve insana son derece saygılı bir belediye anlayışı ile çalışan Başiskele Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması, atıkların geri kazandırılarak ekonomiye katkı sağlaması, evlerde atık miktarının azaltılması ve kaynakların verimli bir şekilde kullanılmasıyla çevrenin korunması konusunda yoğun bir çalışma gerçekleştiriyor.

250 TON ATIK GERİ DÖNÜŞTÜRÜLDÜ

Başiskele Belediyesi tarafından 1 Nisan 2019'dan 31 Aralık 2020'ye kadar Temizlik İşleri Müdürlüğü, 63,5 ton evsel katı atık, 4,7 ton ambalaj atık, 1,3 ton atık cam, 2,3 ton atık pil, 4 ton bitkisel atık yağ, 8,3 ton atık elektrikli elektronik eşya ve 165 ton tekstil atık toplayarak yaklaşık 250 ton atığın geri dönüşümüyle hem çevreyi korudu, hem de ekonomiye katkı sağladı.

VATANDAŞLARA SIFIR ATIK EĞİTİMİ

Doğal güzellikleriyle Kocaeli'nin yeni cazibe merkezi haline gelen Başiskele'de doğal güzelliklerin korunması ve gelecek nesillere aktarılması için çevre bilinci 7'den 77'ye herkese aşılanıyor. İlçede çevre bilincinin yaygınlaşması için Başiskele Belediyesi bünyesindeki çevre mühendisleri tarafından 1800 kişiye Sıfır Atık Bilgilendirme eğitimi verildi.

SIFIR ATIK UYGULAMALARI

Başiskele'de öncelikli olarak atık oluşumunun önlenmesi, atıkların kaynağında ayrı toplanması ve geri kazanımının sağlanması amacıyla 2020 yılına ait Sıfır Atık Bilgilendirme Takvimi, vatandaşların plastik poşet kullanımını azaltmalarına dikkat çekmek için bez çanta, sıfır atık konusunda bilgi alabilecekleri iletişim numarasını gösteren magnetler, sitelere ve esnaflara Başkan Özlü'nün Sıfır Atık Seferberliği mektubu ile birlikte, bez çanta içerisinde magnet dağıtımı gerçekleştirildi.

SIFIR ATIK PARKI

Geri dönüştürülebilir malzemelerden sanatsal çalışmaların sergilenebileceği, çocukların hem eğlenip hem de geri dönüşüm konusunda bilinçleneceği Kocaeli'de bir ilk olan Sıfır Atık Parkı'nda çalışmalar tüm hızıyla devam edereken, Sıfır Atık Projesi'nin yaygınlaştırılması ve vatandaşların bu kapsamdaki tüm bilgi ve donanıma daha kolay ulaşabilmesi için tüm ekipmanların dijital haritalama ve takip sistemi üzerinde tanımlanıp mobil uygulamadan vatandaş erişimine açılması için de planlamalar yapıldı.

ATIK AYRIŞTIRMA TESİSİ İLE TASARRUF

Başiskele'nin Ovacık Mahallesi'nde Fen İşleri Müdürlüğü Yerleşkesi'nde geçtiğimiz günlerde Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün yeni hizmet binasının temel atma töreninde Başkan Özlü, ilçeye Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisi'nin de kurulacağı müjdesini de vermişti.Atık Aktarma İstasyonu ve Atık Ayrıştırma Tesisi ile büyük bir tasarruf sağlamayı hedefleyen Başiskele Belediyesi, zamandan da tasarruf yaparak Başiskeleli vatandaşlara daha çok hizmet etmeye vakit bulacak.