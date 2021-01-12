Başkan Arı’dan Özel İnsanlar Konuk Evi ve Sosyal Tesisi müjdesi

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, engelli çocuğu olduğu için sosyal yaşantıdan kopan aileler için Türkiye'ye örnek olacak yeni bir çalışmanın startını verdi.

Arı, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, alışveriş yapmak, hastaneye gitmek, tatile gitmek, kendine zaman ayırmak gibi sosyal yaşam gerekliliklerini yerine getirmekte güçlük çeken engelli ailelerinin çocuklarını güvenle bırakabilecekleri Özel İnsanlar Konuk Evi ve Sosyal Tesisleri'ni Nevşehir'e kazandıracaklarını söyledi.

Engelli çocuğu olduğu için sosyal hayatını sürdürmekte zorluk çeken ailelerin yüzünü güldürecek olan projenin 15 Temmuz Mahallesi 50. Yıl Anaokulu yanında bulunan 2 bin 100 metre karelik arsa üzerinde hayata geçirileceğini ifade eden Arı, tesisin yapım çalışmalarına kısa sürede başlanacağını açıkladı.

Arı, tesis içerisinde engelli özellikli otopark, hasta bakım odası, 16 kişilik misafirhane odaları, kafeterya, yemekhane, engelli araç şarj istasyonu, kış bahçesi, süs havuzu ve peyzaj alanı bulunan tesisin yapım maliyetini hayırsever iş insanı Mesut Sayar'ın üstlendiğini belirterek, Sayar'a teşekkür etti.

Engelli çocuğunun bakımı sırasında günlük işlerini bile yapmakta zorlanan aileler için projeden dolayı büyük heyecan duyduklarını kaydeden Arı, "Elhamdülillah verdiğimiz bir sözü daha yerine getiriyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışımızla engelli vatandaşlarımıza her alanda yardımcı oluyoruz. Ailelerin çocuklarını güvenle emanet edip çarşı, pazar alışverişlerini yapabilmeleri, ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri, akılları çocuklarında kalmadan sosyal hayatın gereklerini yapabilmeleri için böyle bir tesisi şehrimize kazandırıyoruz. Bu konuda ciddi bir destek sağlayan hayırsever iş insanı Mesut Sayar ağabeye teşekkür ediyorum." dedi.