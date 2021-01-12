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Başkan sokağa indi

’de yağışta en fazla zarar gören ilçelerin başında gelen ’te Belediye Başkanı , belediye ekiplerinin gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden çalışmalarına katıldı. Çizmesini giyip sahaya inen Başkan Uygun,  selden zarar gören cadde ve sokaklarda ekiplerle birlikte çalıştı.

ÜMİT ERKAN DEMİRCAN
Giriş Tarihi: 13.1.2021 00:32 ABONE OL
Başkan sokağa indi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde öğle saatlerinde başlayan yağmur hayatı olumsuz etkiledi. Yağışla birlikte sahaya inen Belediye Başkanı Mert Uygun, belediye ekiplerinin cadde ve sokaklar yaptığı çalışmalara katkı sağladı. Yağışta zarar gören ev ve işyerlerini ziyaret eden Başkan Uygun, hasar tespit çalışmalarının ardından oluşan zararların Belediye tarafından karşılanacağının müjdesini verdi.

MESAİ YAPTI

Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun gün boyu devam eden yağmurda ev ve iş yerleri zarar gören vatandaşları ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Yağmurun başlamasıyla birlikte sahaya inen Uygun, ekiplerle birlikte sel drenaj kapaklarını temizleyip, gecenin ilerleyen saatlerine kadar mesai yaptı.

"ÇALIŞMALAR TÜM HIZIYLA SÜRÜYOR"


Tüm birimlerin yağmurun başlamışıyla birlikte teyakkuza geçtiğini söyleyen başkan Uygun, "Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için sahada çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Çalışmalarımız aralıksız sabah saatlerine kadar devam edecek. Yoğun yağış ve su baskınından etkilenen vatandaşlarımız Belediyemizi arayarak halk masamıza sorunlarını belirtebilirler. Hasar tespit çalışmalarının ardından vatandaşlarımızın zararı Belediyemiz tarafından karşılanacaktır" diye konuştu.

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Başkan sokağa indi
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