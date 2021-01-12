Batman’da silah ticareti yapan şebekeye baskın!

Batman'da kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandıran ve ticaretini yapan şebekeye yönelik polis tarafından operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ve mühimmatı ele geçirildi, 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Batman Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, kurusıkı tabancaların namlusunu değiştirerek silahlara atış kabiliyeti kazandırıp ruhsatsız silah ticareti yapan şebekeye yönelik bir araç ve atölyeye dönüştürülmüş depoya operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonda, 126 ruhsatsız tabanca, 162 şarjör, 18 farklı ebatlarda fişek, 80 ağzı açık namlu, 16 silah gövdesi, 17 sürgü, 62 soğuk kaynak yapıştırıcı, 36 kabza plastiği, 1 pres makinası, 1 mengene takılı tezgah, 1 matkap tezgahı ve makinası, 2 kumpas, 2 taşlama makinası, 2 spiral makinası, 1 matkap, çok sayıda silah parçaları (emniyet pimi, icra yayı, mandal vs.) ele geçirildi. Olay ile ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 2'si Adli Kontrol Kararı ile serbest bırakılırken 2 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.