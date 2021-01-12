"BEÜ, Zonguldak’ın dünyaya açılan kapısı"

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çufalı, Çalışan Gazeteciler Günü nedeniyle basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Kentteki yerel ve ulusal basın çalışanlarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler gününü kutlayan Prof. Dr. Çufalı, "Sizlere değer veriyoruz, sizlerde bizlere. Bir arada kent için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Çufalı, Şaban Teoman Duralı Çalışma Salonunda düzenlediği toplantıda, koronavirüs sürecinde de üniversitedeki çalışmaların devam ettiğini belirterek; "İnşallah her şey daha güzel olacak" dedi.

"BEÜ ZONGULDAK'IN DÜNYAYA AÇILAN KAPISI"

Çufalı; "Pandeminin dünyada görüldüğü ilk andan itibaren sağlık kampüsümüz acil eylem planı hazırlamış olup, vakaların ülkemizde görülmesi ile birlikte bakanlık, valilik ve il sağlık müdürlüğü ile üniversitemiz senkron halinde çalışıp, birlikte yol aldı. Bölgenin sağlık üssü olarak pandemi ile mücadelede merkez haline gelen üniversite hastanemizin sürece ilişkin faaliyetleri devam ediyor. Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Halkla İlişkiler Birimi ve Hasta İletişim Birimi kuruldu, hizmetlerine devam ediyor. Bildiğiniz gibi bu süreçte Üniversitemiz hastanesine Eren Enerji, ERDEMİR, Çanakçılar A.Ş, Başkent Üniversitesi ve Zonguldak MÜSİAD bağışta bulundu. Kendilerine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Eğitim faaliyetleri 2020 Mart ayından itibaren uzaktan eğitim sistemi ile yürütülmektedir. Koronavirüsle mücadelenin bir parçası olarak UZEM ve çalışma programında yapılan düzenlemelerdeki hedefimiz toplum sağlığını korumakla birlikte nitelikli eğitimin devam etmesini sağlamaktır." açıklamasında bulundu.

ÜNİVERSİTEMİZDE ÖĞRENCİ SAYISI 35 BİN

2019-2020 Akademik Yılı Mezuniyet Töreni'nin 'Online' olarak yapıldığını hatırlatan Çufalı; "Yeni Akademik yılda Üniversitemize öğrenci sayısı 35 bin. 2 bin 580 uluslararası öğrenci okuyor. Kütüphanemizin basılı yayın sayısı 170 bini aştı. Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) Dış Değerlendirme Programı Kapsamında Üniversitemize çevrimiçi saha ziyareti gerçekleştirildi." şeklinde konuştu.

ÜNİVERSİTEMİZDE SIFIR ATIK ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Üniversitenin sıfır atık çalışmalarının hız kesmeden sürdüğünü kaydeden Çufalı, "Tüm kampüslerimiz "Sıfır Atık Belgesi" almaya hak kazandı. Ulusal Koordinatör olarak 6. Uluslararası GreenMetric Çalıştayı 4. Yürütme Komitesi toplantısına katıldım." dedi.

CEP UYDUSU UZAYA GÖNDERİLECEK

Ar-Ge çalışmalarının da devam ettiğini dile getiren Çufalı; "Türkiye'nin en küçük cep uydusunu 14 Ocakta Uzaya gönderiyoruz. Diş hekimliği fakültemiz öğretim elemanlarımızdan ortodontik tedaviyi kolaylaştıran patentli buluş Diş Hekimliği Fakültemiz Ortodonti Anabilim Dalı öğretim elemanlarımızdan ikinci patent Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Teknoloji Transfer Ofisimiz hizmet vermeye başladı. Üniversitemizden 4 Proje başvurusu TÜBİTAK-BİDEB 2209 A programından destek almaya hak kazandı. Öğretim üyelerimiz 9. Kimya Ar-Ge Proje pazarından ödül aldı. Akıllı sistemlerde şenlikler ve Uygulamalar (ASYU 2020) Konferansı'nda Üniversitemize 'En İyi Bildiri İkincilik Ödülü verildi. Farabi VII. AR-GE ve İnovasyon Proje Pazarı hazırlık çalışmaları başladı. 24 Mayıs'ta gerçekleştirilecek." ifadelerini kullandı.

BİLİMSEL ETKİNLİKLER DEVAM EDİYOR

Prof. Dr. Çufalı, pandemi döneminde bilimsel çalışmalara ağırlık verdiklerini de dile getirerek, "Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi Üniversitemizde düzenlendi. Cumhurbaşkanlığı Sosyal Politikalar Kurul Üyesi Prof. Dr. Vedat Işıkhan 'Pandemi Sürecinde Stres Yönetimini' anlattı. Çufalı, Üsküdar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nevzat Tarhan'ın 'Pandemi sonrasında İnsanlık' başlıklı söyleşiye katıldığını belirterek; Cumhurbaşkanlığı Toplum Bilimleri Kurulu Üyesi Prof. Dr. Veysel Bozkurt 'Pandeminin Toplumsal Etkilerini' anlattığını aktardı.

Zonguldak Teknopark ile TÜBİTAK Marmara Teknokent İş Birliği anlaşmasının imzalandığını söyleyen Rektör Çufalı; "Üniversitemiz ile Zonguldak Belediyesi Arasında İş birliği Protokolü İmzalandı. Üniversitemiz İle İŞKUR Arasında 'İŞKUR Kampüs Hizmetleri' İşbirliği Protokolü imzalandı" dedi.

YATIRIMLARIMIZ SÜRÜYOR

Çufalı, "İncirharmanı Kampüsümüzde alt yapı çalışmaları tamamlandı. Güzel Sanatlar Fakültemiz ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulunun çatısı yenilendi. İlahiyat fakültesi tamamlandı. Yeni Kütüphane binası tamamlandı. 15 Temmuz Kampüsü tamamlandı. Sağlık Kampüsünde Merkezi derslik projesi tamamlanıyor. Yakında başlanacak. 9500 m2 30 milyonluk bir yatırım. Ereğli Kampüsü çalışmaları devam ediyor. Sağlık kampüsü Çok amaçlı spor salonu proje ihalesini yaptık, 4000 m2 ve 10 milyonluk bir yatırım. Filyos Çalıştayı için çalışmalara başladık. Filyos Endüstri Bölgesi ve Limanında ziyarette bulunduk. 12-13 Şubat 2021 tarihinde Filyos Çalıştayı yağacağız. Üniversite şehir işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Rektör Çufalı, yaptığı açıklamasının ardından basın mensuplarına yeni kütüphane binası ve 15 Temmuz kampüsünü gezdirdi.