Bıçaklama olayına karıştığı ortaya çıktı

Geçen 25 Kasım'da meydana gelen olayda Muhammed Delibaş (31), Eyüp Delibaş (20) ve Fatih Delibaş (18), husumetli olduğu grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklanarak yaralanan Fatih Delibaş hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin Ş.D. (17), Murat Hanlı ve Ayşe Dırla olduğunu tespit etti. Yakalanan Ş.D., Fatih Delibaş'ı kendisinin bıçakladığını öne sürerken, olaya ağabeyi Murat Hanlı ile dini nikâhlı eşi Ayşe Dırla'nın da karıştığını söyledi. Şeker'in yargılandığı davada bir numaralı tanık olan ve kendisini kurtarmak isteyen genci suçlayan Dırla, olaydan 4 gün sonra Murat Hanlı (27) ile 900 gram eroinle yakalanıp tutuklanmıştı.