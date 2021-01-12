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Bıçaklama olayına karıştığı ortaya çıktı

'da, üniversite öğrencisi 'in, dayaktan kurtarmak için Özgür Duran'ın ölümüne neden olduğu 'nın bir kişinin bıçaklandığı bir kavgaya da karıştığı ortaya çıktı

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Giriş Tarihi: 12.1.2021 ABONE OL
Bıçaklama olayına karıştığı ortaya çıktı
Geçen 25 Kasım'da meydana gelen olayda Muhammed Delibaş (31), Eyüp Delibaş (20) ve Fatih Delibaş (18), husumetli olduğu grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Bıçaklanarak yaralanan Fatih Delibaş hastaneye kaldırıldı. Polis, şüphelilerin Ş.D. (17), Murat Hanlı ve Ayşe Dırla olduğunu tespit etti. Yakalanan Ş.D., Fatih Delibaş'ı kendisinin bıçakladığını öne sürerken, olaya ağabeyi Murat Hanlı ile dini nikâhlı eşi Ayşe Dırla'nın da karıştığını söyledi. Şeker'in yargılandığı davada bir numaralı tanık olan ve kendisini kurtarmak isteyen genci suçlayan Dırla, olaydan 4 gün sonra Murat Hanlı (27) ile 900 gram eroinle yakalanıp tutuklanmıştı.
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Bıçaklama olayına karıştığı ortaya çıktı
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