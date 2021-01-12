Bin 200 aileye kömür yardımı, 300 çocuğa kışlık giysi yardımı yapıldı

Eyüpsultan Belediyesi Başkanı Deniz Köken, Eyüpsultan İlçesi'ndeki ihtiyaç sahiplerine yardımlar yapıldığını sosyal medyadan duyurdu. Köken ailelere kömür yardımı yapıldığını, 300 çocuğa ise Yardımhane Derneği katkılarıyla mont, atlı, bere, eldiven ve bot gibi ihtiyaçlarının karşılandığını açıkladı.



"HER DAİM SİZİNLEYİZ"

Köken, sosyal medya hesabından şu ifadelerini kullandı: "Kış geldi, Eyüpsultan'da soğuk ev kalmasın... Alan tarama ekibimizin tespit ettiği 1.200 aileye kömür desteğimizle birlikte maske ve kolonya da ulaştırıyoruz. 𝗛𝗲𝗿 𝗱𝗮𝗶𝗺 𝘀𝗶𝘇𝗶𝗻𝗹𝗲𝘆𝗶𝘇! Eyüpsultanlı 300 çocuğumuza mont, atkı, bere, eldiven, bot ve çorap takımından oluşan kışlık kıyafetlerini, ailelerine de maske ve kolonya hediyelerimizi teslim ettik. Kıymetli katkılarından dolayı Yardımhane Derneği ekibine teşekkür ediyorum.