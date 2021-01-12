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? TDK sözlüğüne göre doğru yazımı birçok şey mi?

Birçok şey yazımının ayrı mı birleşik mi yazıldığı yoğun olarak araştırılmaktadır. Bu ve bunun gibi birleşik kelimelerin anlamı ve yazılışları genellikle Türk Dil Kurumu’nun online sitesi üzerinden takip edilmektedir. Kelimeleri gerektiği gibi doğru hali ile yazmamak cümlede anlam bozukluğuna yol açacağından dilimizde yer alan birleşik kelimelerin doğru yazımı son derece önem arz etmektedir. Peki, ?  Birçok şey ayrı mı yazılır? İşte TDK’ye göre birçok kelimesinin doğru yazımı…

Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:06 Son Güncelleme: 12.1.2021 13:13 ABONE OL
Birçok şey nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre doğru yazımı birçok şey mi?

Birçok şey TDK doğru yazımı hakkında kişiler en doğru yanıtı öğrenmek istiyor. Birçok şey ayrı mı yazılır sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Bu kelimenin yazımı sırasında genelde insanlar tereddütte kalabiliyor. Hatta günümüzde yazımı konusundan en çok karıştırılan kelimenin birçok olduğunu söylemek bile mümkün. Peki, birçok şey nasıl yazılır? Birçok şey ayrı mı yazılır? İşte Türk Dil Kurumu'na göre birçok kelimesinin doğru yazımı...

BİRÇOK ŞEY NASIL YAZILIR?

Birçok şey kelimesi bir hayli, sayısı belirsiz, oldukça çok anlamlarına gelmektedir. Bu kelimenin doğru yazılışı birçok şey şeklinde olmalıdır.

BİRÇOK ŞEY AYRI MI YAZILIR?

Ayrı yazılması gereken bu kelimenin yazımı birçok şey şeklindedir. Özetle; birçok birleşik, şey ise her zaman ayrı olarak yazılmaktadır. TDK'nın resmi internet sitesinde birçok şey kelimesi yer alamamakla birlikte ilgili kelime, "birçok şey " şeklinde doğru yazılmaktadır.

BİRÇOK ŞEY TDK DOĞRU YAZIMI

Yukarıda da belirttiğimiz üzere birçok şey kelimesi TDK'nın çevrimiçi sitesinde bulunmamaktadır. Ancak bu kelimenin doğru yazılışı birçok şey şeklindedir. İşte birçok şey ile ilgili örnek cümlelere bu başlık altından ulaşmanız mümkün;

  • Buraya ikinci defa geldiğimde birçok şey yer değiştirmişti.
  • Yaptığım birçok şey bana olumlu olarak geri döndü.
  • Sevdiğim birçok şey arasından kitap okumayı tercih ettim.
  • Bahçedeki birçok şey değişmiş yeni çiçeklerle süslenmişti.

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Birçok şey nasıl yazılır? TDK sözlüğüne göre doğru yazımı birçok şey mi?
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