BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
BMW marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için TRT %100 oto programı ustalarına başvurdu. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüş, bambaşka bir görünüm kazanmıştı. Otomobilini ustalara teslim ettikten kısa bir süre sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı.İşte Türk ustaların elinden çıkan inanılmaz bir BMW çalışması...
Giriş Tarihi: 13.1.2021 01:33Son Güncelleme: 13.1.2021 01:33ABONE OL
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BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı