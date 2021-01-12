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'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı

marka otomobilini yenilemek isteyen adam bunun için TRT %100 oto programı ustalarına başvurdu. Otomobili adeta bambaşka bir araca dönüşmüş, bambaşka bir görünüm kazanmıştı. Otomobilini ustalara teslim ettikten kısa bir süre sonra ise gelip gördüğünde gözlerine inanamadı.İşte Türk ustaların elinden çıkan inanılmaz bir BMW çalışması...

Giriş Tarihi: 13.1.2021 01:33 Son Güncelleme: 13.1.2021 01:33 ABONE OL
BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
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BMW'sini onlara bırakmıştı! Döndüğünde gözlerine inanamadı
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