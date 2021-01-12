Börek isteyen çocuk hastanelik oldu

İzmit İlçesi Fethiye Caddesi Dar sokakta önceki gün akşam saatlerinde bir iş yerinden karnını doyurmak için börek isteyen 8 yaşındaki çocuk, iş yerinin sahibi olduğu öğrenilen kişi tarafından kovalandı.

Bir iş hanında yakalanan çocuk, istifra edene kadar darp edildi. Durumu gören diğer esnaflar araya girerek olaya müdahale etti. Çocuğu darp eden kişi gelen tepkiler üzerine olay yerinden kaçtı. Olay sonrası fenalık geçiren 8 yaşındaki M.A.M. için olay yerine 112 ekibi istendi. Ambulans tarafından ilk müdahalesi yapılan ve hastaneye kaldırılan çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edildiği öğrenilirken, yakalanan iş yeri sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.

Öte yandan iş yerinin bayisi olduğu börek firması ise olay hakkında bir açıklamada bulundu. Duydukları üzüntüyü dile getiren firma, 265 bayilerinin bulunduğunu, bu olayın da İzmit bayisi tarafından gerçekleştirildiğini ve kendisini bağladığını ancak bu kişinin bayiliğine son verildiğini duyurdu. Öte yandan olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.