Bugün bakkal ve marketler kaça kadar açık? 12 Ocak 2021 Hafta içi Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri hafta içi gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere manav, kasap, market gibi yerlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar genelge detaylarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kısıtlamanın olduğu hafta sonu market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 12 Ocak 2021 Hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık?
İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile market çalışma saatleri duyuruldu. Vatandaşların yalnızca ikametlerine yürüme mesafesindeki işletmelerden alışveriş yapmasına izin verilirken kısıtlamanın olduğu hafta içi günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…
Kısıtlamanın olduğu Cumartesi ve Pazar günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00 17.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, öte yandan hafta içi sabah 10.00'dan akşam 20.00'a kadar hizmet verebiliyor.
Vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altında bulunanlar hariç) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçilere gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçiler ve online sipariş firmaları evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.
BİM hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
BİM hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
A101 hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
A101 hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.
Migros hafta içi 10.00- 20.00 arası çalışıyor.
Migros hafta sonu 10.00- 17.00 arası çalışıyor.