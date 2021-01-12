Bugün bakkal ve marketler kaça kadar açık? 12 Ocak 2021 Hafta içi Sokağa çıkma yasağında marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Market çalışma saatleri hafta içi gündeme gelen başlıklar arasında yer alıyor. Temel ihtiyaçlarını karşılamak üzere manav, kasap, market gibi yerlerden alışveriş yapmak isteyen vatandaşlar genelge detaylarını merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, kısıtlamanın olduğu hafta sonu market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-17.00 saatleri arasında faaliyet gösteriyor. Peki Marketler kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? 12 Ocak 2021 Hafta içi sokağa çıkma yasağında bakkal ve marketler kaça kadar açık?

MARKETLER KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile market çalışma saatleri duyuruldu. Vatandaşların yalnızca ikametlerine yürüme mesafesindeki işletmelerden alışveriş yapmasına izin verilirken kısıtlamanın olduğu hafta içi günleri market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler 10.00-20.00 saatleri arasında faaliyet gösterebiliyor…