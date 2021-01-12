Bursa’da akıl almaz soygun

Bursa Merkez Nilüfer ilçesinde bulunan arsasını bir müteahhitte satan ve satış sonrası aldığı 1 milyon 600 bin lira para ile banka şubesinin yolunu tutan Osman K, Ata Bulvarı üzerinde ilerlerken otomobilinin lastiğinin patladığını fark edince aracı kenara çekerek yanındaki arkadaşı C.P. ile birlikte lastiği değiştirmeye koyuldu. Yedek lastiğini otomobiline takan ve bankaya gitmek için yeniden araca binen Osman K, para dolu çantanın araçta olmadığını fark etti.

MOBESE'LER İNCELENDİ

Soyulduğunu anlayan iş insanı hemen polisi aradı. Olay yerine gelen ekipler, patlak lastiği incelediklerinde özel yapım bir çivinin lastiğe yerleştirildiğini tespit etti. Osman K, parayı Tapu ve Kadastro 4. Bölge Müdürlüğünde teslim aldığını ifade edince, o bölgeden başlayan ve Ata Bulvarına kadar olan tüm MOBESE kameraları incelemeye alındı.

BİR OTOMOBİL İLE TAKİP EDİLMİŞ

Lastiğin değiştirildiği noktanın kameraların dışında kalması üzerine güzergahtaki tüm kameraları inceleyen ekipler, Osman K'nın, Tapu Müdürlüğü önünden itibaren bir otomobil ile takip edildiğini fark etti.

OTOMOBİL SANAYİDE TERK EDİLMİŞ

Aracın marka ve modelini tespit eden plaka sistemiyle de takibe alınan otomobilin Küçük Sanayi Sitesinde terk edildiği ve yakınlarında ezilerek parçalanmış bir cep telefonu bulunduğu öğrenildi. Telefonu incelemeye alan ekipler kimliklerini tespit etmeye çalıştıkları zanlıları yakalamak için geniş çaplı çalışma başlattı.