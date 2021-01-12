Bursa’da yeşil reçeteli ilaç operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen, V.K, E.K ve N.E isimli zanlıları kıskıvrak yakalayan ekipler, beraberinde binlerce hap ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen hapların, yeşil reçeteye tabii olan ve uyuşturucu madde özelliği bulunan haplardan olduğu tespit edildi. Hakların hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.