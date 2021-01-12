Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Bursa’da yeşil reçeteli ilaç operasyonu

’da yeşil reçeteli ilaç operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde başlattıkları çalışmalar neticesinde yeşil reçeteyle satılan ve uyuşturucu özelliğine sahip toplam 11 Bin 200 ilaç ele geçirdi.

TUNA ÇAM TUNA ÇAM
Giriş Tarihi: 12.1.2021 14:00 Son Güncelleme: 12.1.2021 14:00 ABONE OL
Bursa’da yeşil reçeteli ilaç operasyonu

Bursa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Bursa'da uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik bir operasyon düzenledi.

Yapılan operasyonlarda uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen, V.K, E.K ve N.E isimli zanlıları kıskıvrak yakalayan ekipler, beraberinde binlerce hap ele geçirdi. Yapılan incelemelerde ele geçirilen hapların, yeşil reçeteye tabii olan ve uyuşturucu madde özelliği bulunan haplardan olduğu tespit edildi. Hakların hazırlanan evraklarla birlikte adliyeye sevk edilen 3 zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Bursa’da yeşil reçeteli ilaç operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA