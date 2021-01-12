Çanakkale'de kuvvetli sağanak yağış etkisini daha da artırarak devam ediyor. Göle dönüşen yollarda ilerlemekte güçlük çeken araçlar suya gömülürken, dükkanlarına su basan esnaf kendi imkanlarıyla suları tahliye etmeye çalıştı.

Adeta göle dönenen yollarda suya teslim olan araçlar çekiciyle çekilirken, ana cadde, sokak ve bulvarların tamamen su altında kaldığı şehirde yolda mahsur kalan vatandaşlar evlerine gidemedi. Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre şehir merkezinde son 4 saatte metrekareye 75 kg. yağış düştü.

Çanakkale'de caddeler göle döndü | Video

İŞ YERLERİNE SU BASTI

Sağanak yağmur nedeniyle Küçük Sanayi Sitesi sele teslim oldu. Esnaf işyerlerine basan suyu tahliye etmek için seferber olurken, bazı esnafların imdadına çevreden geçen vatandaşlar yetişti. Çarşı Caddesi'nde bazı esnafların işyerlerine su bastı, işyeri sahipleri eşyaların yağmurdan etkilenmemesi için büyük gayret gösterdi.

BELEDİYE YE TEPKİ GÖSTERDİLER

Şiddetli yağmurla birlikte birçok işyeri ve evin sular altında kaldığı Çanakkale'de vatandaşlar belediyeye büyük tepki gösterdiler. İsmini vermek istemeyen bazı vatandaşlar, her yağmurda aynı manzara ile karşı karşıya kaldıklarını belirterek, " Çanakkale'de altyapı diye bir şey yok. Her yağmur aynı sorun aynı manzara. Başkan siyasi propaganda peşinde olacağına halkın sorunlarına odaklansa şuan bu durumda olmazdık" dediler.