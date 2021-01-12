Çay ocağında silahlı saldırı

İSTANBUL Kağıthane'de, oturduğu yerde çay içen bir şahıs güpegündüz silahlı saldırıya uğradı. Çay ocağının önüne gelen Adnan Hozman, çay söyledikten sonra dükkânın önünde oturmaya başladı. Hozman, bir süre sonra yanına yaklaşan şahıs tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırgan koşarak kaçarken, bacağına mermi isabet eden Hozman yaralandı. Güvenlik kameralarına anbean yansıyan o anlarda, büyük korku ve panik yaşandığı dikkat çekti. Hozman tedavi altına alınırken, saldırganı yakalamak için çalışmalar sürüyor.