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Çiftçilerin imdadına Atatürk Barajının suyu yetişti

’da uzun süredir yağmayan yağmurdan nedeniyle susuz kalan tarım arazilerine can suyu verdi.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 12.1.2021 10:45 ABONE OL
Çiftçilerin imdadına Atatürk Barajının suyu yetişti

Tarım konusunda Türkiye'de Ankara ve Konya'dan sonra üçüncü sırada yer alan Şanlıurfa'da yaşanan kuraklık, çiftçileri zor durumda bıraktı.

Pamuk üretimiyle birlikte arpa, mısır ve buğday üretimi yapıldığı Şanlıurfa'da, çiftçiler yağışı dört gözle beklemeye başladı. Geçen yıl yağışlar sayesinde hububatta bolluk yaşanan Şanlıurfa'da, bu yıl beklenen verimin alınamayacağı belirtildi. Şanlıurfa'da uzun süredir yağmayan yağmurdan nedeniyle çiftçileri ektikleri ürünler susuz kaldı. Susuz kalan Harran ovasına Atatürk Barajından bırakılan su imdadına yetişti.

Harran'da çiftçilik yapan Ahmet Aslanlı ve Abdulkadir Aslanlı "Biz ekimizi yaptık ama yağmur yağmadı. Yağmur yağmayınca da ekinlerimiz susuz kaldı. Atatürk Barajı suyu bize ilaç gibi geldi. Şimdi tarlalarımızı Atatürk Barajından gelen su ile sulama yapıyoruz." açıklamasında bulundular.

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Çiftçilerin imdadına Atatürk Barajının suyu yetişti
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