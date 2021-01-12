Cinayet ışık yansımasından çözüldü! Fosforlu montu ele verdi

İstanbul Küçükçekmece'de iki ev arkadaşı arasında yaşanan tartışma kanlı bitti. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüpheliyi montundan yansıyan ışık huzmesinden yola çıkarak yakaladı.



Olay, Küçükçekmece'nin Yarımburgaz Mahallesi 2401 numaralı Sokak'ta 29 Kasım tarihinde gerçekleşti. İddiaya göre aynı ev arkadaşı oldukları öğrenilen Cüneyt Bahşi ve Feyyaz D. akşam saatlerinde alkol almaya başladı. İkili, kısa süre içerisinde alkolün de etkisiyle bilinmeyen bir sebepten tartışmaya başladı. Şüpheli Feyyaz D., tartışmanın alevlenmesiyle eline geçirdiği kesici bir aletle Cüneyt Bahşi'yi göğsünden yaraladı. Bahşi olay yerinde hayatını kaybederken, şüpheli Feyyaz D., ise kayıplara karıştı.





IŞIK HUZMESİ ELE VERDİ



Yaşanan olayın ardından çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, öldürülen Cüneyt Bahşi'nin ev arkadaşı Feyyaz D.'nin sosyal medya hesaplarını ve bölgede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Polis, elde edilen kamera görüntülerinde olayı gerçekleştirdiği değerlendirilen şüphelinin giydiği mont ile Feyyaz d.'nin sosyal medya hesabında bulunan fotoğraflarındaki montun eşleşmesinin ardından harekete geçti.





ARNAVUTKÖY'DE YAKALANDI



Polis, montundan yansıyan ışıktan tespit ettiği Feyyaz D.,'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli, 11 Ocak Pazartesi günü, Arnavutköy'de saklandığı bir adreste yakalanarak gözaltına alındı.



ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Şüpheli Feyyaz D., Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.