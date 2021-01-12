Cinayet suçlamasından beraat etti! Sözleri şaşkına çevirdi...

'O GECEDEN SONRA GÖRENLER VAR'

Ali Aydıner, Korhan ve Zehra'nın hayatta oldukları yönünde iddialarını sürdürerek, şöyle konuştu: "O gece evlerine gitmek üzere benim yanımdan ayrıldılar. Sonra kayboldukları söylendi. Halbuki kayboldukları söylenen günden sonra telefon görüşmesi yaptıkları HTS kayıtlarına yansıdı. Ayrıca burada olsun, diğer semtlerde olsun, görüldükleri yönünde bilgiler aldık. Korhan'ın ağabeyine bunu söyledim ama o hiç oralı olmadı. Ailesini bile karakola ifade vermeye gitmeye zor ikna ediyordum. Hiç işlemediğim bir suç yüzünden katil zanlısı olarak görülmeye başladım. Mahallede bile herkes beni görünce tuhaf tuhaf yüzme bakıyor ve bana 'sen mi öldürdün?' diye soruyorlardı. Ben kanser hastasıyım ve 3 ayda bir Antalya'ya kontrole gitmem gerekiyordu. Allah'tan cezaevi yönetimi bu konuda hassas davrandı da mağdur olmadım. Cezaevi koşullarında yiyip içip yatıyordum ancak dışarıda annem, babam ve ablam perişan oldu. Şimdi onları çok değişmiş buldum. Hepimiz perişan olduk. Neyse ki adalet yerini buldu ve her şey sona erdi."