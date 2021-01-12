Çocuk ağlayınca dehşet ortaya çıktı! Bayrampaşa'da korkunç olay

Olay, 04.00 sıralarında Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi Tuna Caddesi üzerinde bulunan otelde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan bir otelin 2'inci katındaki odada, 3 yaşındaki çocuğu ile kalan Ferdane Kurt, (43) çocuğunun gözleri önünde aynı otelde kalan bir kişi tarafından iple boğularak öldürüldü. Olayın ardından şüpheli otelden kaçtı.