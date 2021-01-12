Çocuklar için Hacivat Karagöz oyunu

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, çocukların keyifli vakit geçirmeleri ve eğlenirken öğrenmelerini sağlamak amacıyla Eyyübiye ilçesi Merkez Akabe Öğretmen Lamia Özdemir Anaokulu öğrencileri için Hacivat-Karagöz gölge oyununu sahneledi.

Kültürel ve sosyal faaliyetlerini yeni normale uygun olarak sürdüren Büyükşehir Belediyesi, Şehir Tiyatrosunun hazırlayıp sahnelediği Hacivat-Karagöz gölge oyunu ile çocuklar keyifli vakit geçirdi.

Yüzlerce yıllık geçmişe sahip bir sanat dalı olan gölge oyunu geleneğini yaşatmak ve geleneksel Türk tiyatrosunu gelecek nesillere aktarmak için Şanlıurfa'daki okullarda etkinlikler düzenleyen Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi tiyatro ekibi, geçmişten günümüze uzanan, halk kültürümüzü ve toplumsal değerimizi yansıtan Hacivat-Karagöz gölge oyununu çocuklarla buluşturuyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı Konservatuvar Şube Müdürlüğünce gerçekleştirilen programda, yöresel dille çocuklara 'Tarihin Sıfır Noktası' Göbeklitepe ile ilgili bilgiler de aktarıldı.

Şanlıurfa'nın Eyyübi'ye ilçesi Merkez Akabe Öğretmen Lamia Özdemir Anaokulu Müdürü Hasan Hanpolat, etkinliğin düzenlenmesinde emeği geçen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'e ve ekibine teşekkür etti.