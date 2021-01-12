Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri D100'de makas atan sürücü sosyal medyadan yakalandı

D100'de makas atan sürücü sosyal medyadan yakalandı

Kartal’da makas atarak trafiği tehlikeye atan sürücü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliğince, yakalandı. Sürücüye bin 483 lira para cezası uygulandı sürücü belgesine el konuldu.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 13:36 ABONE OL
D100'de makas atan sürücü sosyal medyadan yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik Ekipler Amirliğince Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 8 Ocak 2021 tarihinde D100 Kuzey yol Kartal mevkiinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve yakın takip ihlali yaptığı görülen 34 LZ 7742 plakalı araç sürücüsünün Kadir O. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

34 LZ 7742 plakalı araç sürücüsü Kadir O. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 46/2g (makas atmak) maddesinden 1339 TL, 56/1c (Yakın takip) maddesinden 144 lira olmak üzere toplamda bin 483 lira idari para ceza uygulandı.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Kadir O. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü Kadir O. , TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
D100'de makas atan sürücü sosyal medyadan yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA