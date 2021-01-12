D100'de makas atan sürücü sosyal medyadan yakalandı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil trafik Ekipler Amirliğince Sosyal medya üzerinde yapılan çalışmada; 8 Ocak 2021 tarihinde D100 Kuzey yol Kartal mevkiinde, makas atarak trafiği tehlikeye düşüren ve yakın takip ihlali yaptığı görülen 34 LZ 7742 plakalı araç sürücüsünün Kadir O. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

34 LZ 7742 plakalı araç sürücüsü Kadir O. 'ya 2918 sayılı KTK'nın 46/2g (makas atmak) maddesinden 1339 TL, 56/1c (Yakın takip) maddesinden 144 lira olmak üzere toplamda bin 483 lira idari para ceza uygulandı.

ADLİ İŞLEM YAPILACAK

Kadir O. isimli şahsın sürücü belgesi KTK'nın 45. maddesine istinaden gerekli sağlık şartlarını sağlayana kadar geçici olarak iptal edildi. Ayrıca sürücü Kadir O. , TCK 179/2 (Trafik güvenliğini tehlikeye sokmak) maddesine istinaden adli işlem yapılmak üzere Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkez Amirliğine teslim edildi.