Damadını öldüren kayınpeder ile ilgili flaş gelişme

Sultanbeyli'de, kayınpederi tarafından silahla vurulan kişi hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre evden ayrılan eşi ile konuşmak için Mehmet Akif Mahallesi Eğim Sokak'ta oturan kayınpederi Ayhan Babayiğit'in evine giden damat ile kayınpeder arasında tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ayhan Babayiğit damadına silahla ateş etti.Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Babacan, ambulansla kaldırıldığı Sultanbeyli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamadı.Polis, Ayhan Babayiğit'i olayda kullandığı silahla birlikte gözaltına alınmıştı.

ARABANIN İÇİNDEYKEN ATEŞ ETMİŞ

İstanbul Anadolu Başsavcılığı, şüpheli Ayhan Babayiğit hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis istemiyle iddianame düzenledi. Savcılığın düzenlediği iddianamede 1 Ağustos 2020 tarihinde maktul Yahya Fırat Babacan'ın gri renkli bir araç içinde tabancayla vurulduğu, olay yerinde vefat ettiği ve sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürüldüğü belirtildi. Aynı zamanda iddianamede olayla ilgili çevrede yapılan araştırmalarda vurma eylemini gerçekleştiren kişinin beyaz renkli bir araçla olay yerinden ayrıldığına, plaka üzerinden yapılan sorguda aracın Sevcan Babayiğit üzerine kayıtlı olduğuna ve Sevcan Babayiğit'in maktulün kayınvalidesi olduğuna yer verildi.

'KIZIMI VE TORUNLARIMI ÖLDÜRECEKTİ'

Yaşanan bu olayla ilgili şüpheli Ayhan Babayiğit, iddianamede yer alan savcılık ifadesinde Yahya Fırat Abacan'ın kızı Sibel Abacan'la boşanma aşamasında olduğunu, evlilikten 2 çocuklarının olduğunu, evliliklerinin başından beri geçimsizliklerinin olduğunu, bu nedenle maktulün kendilerine husumet beslediğini ve bu nedenle 2018 yılında maktulün evlerini silahla taradığını ifade etti. Şüpheli ifadesinin devamında maktulün kızını 3 yıldır sürekli darp ettiğini, kızı boşanmak istediği için maktulden şiddet gördüğünü, kızının çocuklarına bir zarar gelmesinden korktuğu için kızını yanına aldığını, olay günü oğlu İsmail'in kendisini Pendik'te bulunan dükkana çağırması sonucu gittiğini ve maktulün de orada bulunduğunu, maktulün kendisine 'Önce Sibel ve çocukları öldüreceğim, sonra sizi öldüreceğim' dediğini ve bu nedenden dolayı kızını ve torunlarına bir zarar gelmemesi adına maktulü dükkan çıkışında takip ettiğini ifade etti.

'POLİSE TESLİM OLACAKTIM'

Dükkandan çıkmadan işyerinde bulundurduğu silahı da yanına aldığını söyleyen şüpheli, iddianamedeki ifadesinin devamında eve vardığında maktulün evin önünde kızı ve torunlarına 'Çıkın dışarı' diye bağırdığını, kendi aracından indiğini, bunun üzerine maktulün kendi aracına yöneldiğini, sol ön kapıdan aracına girerek torpidoya uzandığını, maktulün silahını alacağını düşündüğü için belindeki tabancayı çekerek maktulü vurduğunu ve kaç el ateş ettiğini hatırlamadığını söyledi. Olaydan sonra kızı ve torunlarını alarak Kaynarca'ya gittiğini söyleyen şüpheli, maktule kurşun isabet edip etmediğini kontrol etmediğini, kızı ve torunlarını Kaynarca'daki eve bırakarak kendisinin polise gidip teslim olmak için hazırlandığı esnada polislerin geldiğini ve maktulün öldüğünü emniyette öğrendiğini belirtti.

MÜEBBET HAPSİ İSTENİYOR

Şüpheli Ayhan Babayiğit, İstanbul Anadolu Adliyesi'ne sevk edilmesinin ardından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Savcılığın hazırladığı iddianamede yer alan olay yeri inceleme raporu, olay yerindeki araçların konum bilgileri, emniyetin uzmanlık raporu ve adli tıp raporu ile birlikte şüpheli hakkında 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istendi. Adli tıp raporunda ise maktule 18 el ateş edildiği, kişinin ölüm nedenin olarak ateşli silah mermisinden kaynaklı kemik kırıkları ve iç organ yaralanmaları olduğu bildirildi.