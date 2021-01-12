DASKUT yabani hayvanları unutmadı

Yaklaşık 1 sene önce kurulan Doğal Afet Sağlık Arama ve Kurtarma Derneği yaptığı çeşitli sosyal faaliyetler ile de dikkat çekiyor. Sosyal faaliyetler arasında Pandemi nedeniyle sokak hayvanlarının aç kalmamaları için belirli zamanlarda sokak aralarına yiyecek bırakıyorlar. Havaların iyi gitmesi nedeniyle bazı yaban hayvanlar kış uykusuna yatmazlarken, bazı yabani hayvanlarda yiyecek bulmak için yerleşim merkezine inerek yiyecek arıyorlar.

DASKUT Karabük İl Temsilcisi Mehmet Kımır yabani hayvanlarıda unutmadıklarını belirterek; "DASKUT doğal afetlerde can kurtarmamızın yanında, çeşitli sosyal projelerle ile de dernek olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Özellikle Korona Virüs salgını nedeniyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması olduğu günlerde yerleşim alanları dışında kalan alanlara terk edilmiş sokak hayvanlarına yiyecek bırakıyoruz. Havaların kurak gitmesi ve bazı yabani hayvanların kış uykusuna yatmamaları nedeniyle ormanlarda yaşamlarını sürdüren yabani hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor. Durum böyle olunca yabani hayvanlar köylerimize hatta ormanlara yakın mahallere yiyecek bulmak için iniyorlar. Bu durum hem yabani hayvanların hem de halkımız için tehlike yaratıyor. Yabani hayvanlarında hem yaşamlarını sürdürmek hem de bu tehlikeyi gidermek için ormanlarımıza gönüllü arkadaşlarımız ile birlikte çeşitli yiyecekler bıraktık. Biraz da olsa onların karınlarını doyurduğumuz için mutluyuz" dedi.

Kendilerine çeşitli yiyecek veren hayırsever kişi ve firmalara da teşekkür eden Kımır, "Her alanda olduğu gibi vatandaşlarımız da bu etkinliğimize başta ekmek olmak üzere çeşitli yiyecek vererek destek oldular. Bizim bu birlik ve beraberliğimiz olduğu sürece kimse yıkamaz." açıklamasında bulundu.