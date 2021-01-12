Dededen kalma saraçlık mesleğini yarım asırdır sürdürüyor

Erzincan'da yaşayan Cevat Naldan (59), dedesinden öğrendiği saraçlık mesleğini 50 yıldır sürdürüyor. Atlar için koşum ve eyer takımları yapan Naldan, saraçlığın artık unutulan meslekler listesine girdiğini söyledi. Mesleğin kentteki son temsilcisi olduğunu belirten Naldan, sağlığı el verdikçe işini sürdürmek istediğini belirtti.

Cevat Naldan, Erzincan'da eski sanayi sitesinde bulunan dükkanında dedesi Dursun Naldan ve babası Celal Naldan'dan öğrendiği mesleği ile atlar için eyer, başlık ve hayvanlar için çeşitli süsler yapıyor. Atların gündelik hayattaki önemini büyük ölçüde kaybetmesiyle birlikte her geçen gün ilginin azaldığı meslekte tek usta olan Naldan, ülke genelinde de sayılı saraçlardan biri olarak biliniyor. Son zamanlarda cirit sporunun yaygınlaşmasıyla birlikte yeniden atlara eyer yapan Naldan, ayrıca mesleğin yok olmaya yüz tuttuğunu ve sağlığı el verdikçe bu işi yapacağını söyledi.

ÇIRAK ARTIK YETİŞMİYOR

Cevat Naldan; "Bu meslek dededen kalma. Yani bizim sülalede 100 seneye tekabül ediyor. Dedem saraç Dursun, babam saraç Celal, ben Cevat Naldan. Daha kimse kalmadı Erzincan'da. Biz de ciritçi arkadaşlar ısrar etti. Yine döndük bu mesleğe. Bazen onların eğerlerini, bazen de köylerden gelen semer ve palanları yapıyorum. Çırak yok kayboldu, artık yetişmiyor. Bizim çocuklarda okudu. Götürebildiğimiz kadar Allah ne ömür verdiyse. Ondan sonrada bu meslek biter. At ile alakalı her şeyi yapıyorum. Eğerini, çulunu, köylüye semer palan herkese hizmet etmeye çalışıyorum" dedi.

Osmanlı Atlı Spor Kulübü Başkanı Bahattin Özdemir ise; "Cevat abimiz Erzincan'da tek saracımız. Atlarımız ile alakalı bütün malzemeleri, deforme olan, tamiratı yapılması gereken bütün malzemeleri Cevat abimize getiriyoruz. Allah razı olsun. Şuan da Erzincan'da tek kendisi. Allah uzun ömürler versin onu da kaybedersek bu işi yaptıracak kimse kalmayacak" dedi.

CİRİT GELİŞİYOR MESLEK ÖLÜYOR

Eski Ciritçi Sadettin Genel; "Emekli ciritçiyim. Bizden sonra diğer arkadaşlar yetiştiler. Şuan da Erzincan'da çok güzel ciritler oluyor. Gençlik zamanımızda cirit sporu yaptığımız zamandan beri Cevat usta bizim bütün kahrımızı çekti. Paramız olurdu, olmazdı bizim camia bütün işlerini getirirdi. Burada yapardı. Gerekirse kendi cebinden de yapardı. Parada almazdı. Sanatını yapardı. Erzincan'da değil Cevat usta gibi Türkiye'de çok az kaldı. Başka şehirlerden Cevat ustayı arayıp da şu eğeri nasıl yapacağız diyenler çok oluyor. Bugün bir çırak yetiştirmesi gerekiyor. Çırak yok. Bir sanat ölmek üzere, Cirit gelişiyor ama bu meslekte ölüyor" dedi.