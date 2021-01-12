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Değnekçiler Sivil trafik polislerinden kaçamadı

Kadıköy’de sokak aralarında bekleyerek aracını park etmek için gelen vatandaşlardan para alan 3 değnekçi gözaltına alındı. Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği polislerince gözaltına alınan 3 şüpheli adli işlem yapılmak üzere polis merkezine teslim edildi.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 12.1.2021 18:36 ABONE OL
Değnekçiler Sivil trafik polislerinden kaçamadı

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekiplerince; Kadıköy İlçesi Mandıra Caddesi Güven Sokak üzerinde korsan otoparkçılık (değnekçilik) yaptıkları tespit edilen, Ümit U., Ömer A. ve Musa Y. isimli şahıslar gözaltına alındı.

Yakalanan şahıslara 2918 sayılı K.T.K nın 79. Maddesi (Karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek) gereğince adli işlemlerin yapılabilmesi için Kadıköy Hasanpaşa Şehit Kadir Yıldırım Polis Merkezi Amirliğine tutanakla teslim edildi.

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Değnekçiler Sivil trafik polislerinden kaçamadı
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